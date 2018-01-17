Отчисленный из «Зенита» Дзюба опубликовал стихотворение

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отстраненный от работы с командой, опубликовал стихотворение Уильяма Хенли Непокоренный на своей странице в Instagram.
Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я — властелин своей судьбы,
Я — капитан своей души.
Из-под покрова тьмы ночной, Из чёрной ямы страшных мук, Благодарю я всех богов, За мой непокорённый дух. И я попав в тиски беды, Не дрогнул и не застонал. И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал. Тропа лежит средь зла и слёз, Дальнейший путь не ясен, пусть. Но всё же трудностей и бед Я как и прежде не боюсь. Не важно, что врата узки, Меня опасность не страшит. Я — властелин своей судьбы, Я — капитан своей души. Уильям Эрнест Хенли
15 января Дзюба вместе с партнером, полузащитником Олегом Шатовым были переведены в «Зенит-2» и не поехали на сбор первой команды в Объединенные Арабские Эмираты. Они будут готовиться к возобновлению сезона вместе со второй командой, пока не найдут себе новые клубы.
В текущем сезоне Дзюба провел 15 матчей за «Зенит» в премьер-лиге, в которых забил один мяч. В активе 29-летнего форварда 22 игры за сборную России и 11 голов.