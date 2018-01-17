Отчисленный из «Зенита» Дзюба опубликовал стихотворение

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отстраненный от работы с командой, опубликовал стихотворение Уильяма Хенли Непокоренный на своей странице в Instagram.

Не важно, что врата узки,

Меня опасность не страшит.

Я — властелин своей судьбы,

Я — капитан своей души.

15 января Дзюба вместе с партнером, полузащитником Олегом Шатовым были переведены в «Зенит-2» и не поехали на сбор первой команды в Объединенные Арабские Эмираты. Они будут готовиться к возобновлению сезона вместе со второй командой, пока не найдут себе новые клубы.

В текущем сезоне Дзюба провел 15 матчей за «Зенит» в премьер-лиге, в которых забил один мяч. В активе 29-летнего форварда 22 игры за сборную России и 11 голов.

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