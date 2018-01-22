Дзюба отказался играть в провинции

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба выразил желание сменить команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр Анюков и Иван Новосельцев могут оказаться в "Уфе", а Дзюба — в тульском "Арсенале". Башкирский клуб также претендовал на форварда, однако жена Дзюбы заявила о желании жить ближе к Москве или Санкт-Петербургу», — заявил источник агентства.

По информации ТАСС, нападающий был интересен уфимской команде, однако из-за выбора супруги, он, скорее всего, перейдет в тульский «Арсенал».

15 января Дзюба был переведен в «Зенит-2» и не поехал на сбор первой команды в Объединенные Арабские Эмираты. Нападающий будет готовиться к возобновлению сезона вместе со второй командой, пока не найдет себе новый клуб.

В этот же день в СМИ появилась информация о том, что «Уфа» захотела арендовать форварда. Клуб пытался договориться с «Зенитом» о бесплатной аренде и убедить питерскую команду продолжать выплачивать футболисту оклад.

Дзюба перешел в «Зенит» в феврале 2015 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за «сине-бело-голубых» в премьер-лиге и забил один мяч. В активе 29-летнего форварда также 22 игры за сборную России и 11 голов.

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