Фанат обнажил интимные части тела перед спартаковцами и сделал «Зенит» беднее

Петербургский «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение фаната во время матча 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Спартаком». Об этом рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.

«Рассматривали вопрос поведения фаната "Зенита", который залез на заграждение между секторами болельщиков гостей и семейным сектором "Спартака" и показывал интимные части тела. Это рецидив для "Зенита", клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

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Встреча состоялась 27 ноября в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В матче первого круга «Зенит» разгромил соперника со счетом 5:1. После того поединка красно-белые были оштрафованы на 25 тысяч рублей за ущерб, который их фанаты нанесли стадиону «Санкт-Петербург». Они воспользовались пожарным брандспойтом, хотя угрозы пожара на арене не было.

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