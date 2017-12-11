«Зенит» догнал «Спартак»

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 20-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 11 декабря, в Грозном и завершилась со счетом 0:0.

В параллельном матче «Локомотив» победил на выезде «Тосно» со счетом 3:1. За москвичей отличились Джефферсон Фарфан (на 19-й, и 73-й минутах) и Эдер (54). В составе хозяев мяч забил Никола Труич (69).

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Таким образом, подопечные Юрия Семина ушли за зимний перерыв лидерами РФПЛ. В активе «Локомотива» 45 очков, у идущего вторым «Зенита» — 37, у «Спартака» — столько же.

В воскресенье, 10 декабря, подопечные Массимо Карреры обыграли ЦСКА со счетом 3:0. Матч несколько раз прерывался из-за задымления поля в результате использования болельщиками пиротехники. В первом тайме файеры жгли фанаты «Спартака», во втором — ЦСКА.