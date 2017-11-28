Дзюба потоптался по шарфу «Спартака» во время матча

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба растоптал шарф «Спартака» во время матча команд в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Фото было опубликовано на странице пользователя Кот Леопольд в Twitter.

Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля. Он наступил на шарф красно-белых и стоял на нем одной ногой, пока хавбек «Спартака» Роман Зобнин не вытащил его.

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Встреча прошла в Москве в понедельник, 27 ноября, и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Дзюба вышел на поле на 65-й минуте, но не отметился результативными действиями.

После 18 туров подопечные Массимо Карреры расположились на четвертом месте таблицы РФПЛ, имея в активе 31 очко. «Зенит» занимает второе место с 33 очками. Лидирует московский «Локомотив», у которого 39 очков.

Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит» а феврале 2015 года. С сине-бело-голубыми он завоевал Кубок России в сезоне-2015/16, а также Суперкубок страны в 2015 и 2016 годах.