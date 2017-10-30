Объявлен состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией

Объявлен состав сборной России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в списке значатся 27 игроков. В заявку вошли следующие футболисты:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин», Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Кельн», Германия), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все — «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все — «Локомотив», Москва), Антон Швец («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно», Ленинградская область), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Встреча с Аргентиной пройдет на обновленном стадионе «Лужники» в Москве 11 ноября. Начало запланировано на 16:00. Эта игра станет первой для арены после окончания реконструкции. Со сборной Испании подопечные Станислава Черчесова сыграют 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 21:45.

Испанцы и аргентинцы обеспечили себе право на участие в чемпионате мира 2018 года. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.