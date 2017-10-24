Названы время и место проведения матчей сборной России с Аргентиной и Испанией

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте объявил время и место проведения товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины и Испании.

Встреча с аргентинцами пройдет на обновленном стадионе «Лужники» в Москве 11 ноября. Начало матча запланировано на 16:00. Эта игра станет первой для арены после окончания реконструкции.

С испанцами россияне сыграют 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 21:45.

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О договоренности о проведении матчей со сборными Аргентины и Испании стало известно 13 октября. По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, оба соперника сыграют основными составами.

Обе команды примут участие в чемпионате мира-2018. Футболисты с Пиренейского полуострова заняли первое место в отборочной группе G, набрав 28 очков в 10 матчах. Аргентинцы заняли третье место в южноамериканской зоне: в 18 поединках они набрали 28 баллов.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.