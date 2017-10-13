Сборная России сыграет с аргентинцами и испанцами

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с аргентинцами пройдет 11 ноября, с испанцами — 14-го. Оба матча состоятся в России. Точное место и время будет известно позднее. Матчи станут для национальной сборной последними в 2017 году.

«Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Лионель Месси будет участвовать в этом матче, договор предусматривает, что обе команды будут играть с нами основными составами», — рассказал «Р-Спорту» президент РФС Виталий Мутко.

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10 октября россияне сыграли вничью со сборной Ирана в товарищеском матче, который прошел в Казани. Встреча завершилась со счетом 1:1. Тремя днями ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Южную Корею — 4:2.

Команды Аргентины и Испании сыграют на чемпионате мира-2018. Футболисты с Пиренейского полуострова заняли первое место в отборочной группе G, набрав 28 очков в 10 матчах. Аргентинцы обеспечили себе путевку на мундиаль в последнем туре южноамериканского отбора, обыграв сборную Эквадора со счетом 3:1. Хет-трик оформил Месси.