Футбольные сборные России и Ирана сыграли вничью

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани в субботу, 10 октября, и завершилась со счетом 1:1. На 57-й минуте иранцы вышли вперед после точного удара форварда «Ростова» Сердара Азмуна. Сравнял счет Дмитрий Полоз из «Зенита», отличившийся на 74-й минуте.

7 октября подопечные Станислава Черчесова обыграли Южную Кореи со счетом 4:2 благодаря двум мячам азиатской команды в свои ворота.

Обе встречи прошли в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. 9 октября стало известно, что на турнир не смогла выйти сборная Украины.