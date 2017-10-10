Попадание в штангу на 121-й минуте лишило сборную Сирии путевки на ЧМ-2018

Сборная Сирии проиграла австралийцам в ответном матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. На 121-й минуте встречи сирийцы могли сравнять счет со штрафного, что принесло бы им путевку на ЧМ, но Омар Аль-Сома попал в штангу ворот Мэтью Райана.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 6-й минуте Аль-Сома вывел сирийцев вперед, еще через 7 минут Тим Кэхилл восстановил равенство. Первый матч этих команд также завершился вничью 1:1, поэтому командам предстояло определить победителя в дополнительное время. На 109-й минуте Кэхилл оформил дубль, а удар Аль-Сома со штрафного в концовке пришелся в штангу.

Сирийцы выбыли из борьбы за попадание на ЧМ. Австралийцы вышли в следующий раунд отбора, где в межконтинентальных стыковых матчах встретятся с четвертой командой североамериканской отборочной группы. Их соперником станет либо сборная США, либо Панама или Гондурас.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.