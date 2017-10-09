Тренер сборной Шотландии объяснил генетикой непопадание на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Гордон Страчан выразил мнение, что генетика помешала его игрокам выйти на чемпионат мира 2018 года. Его слова приводит FourFourTwo.

«Мы отстаем от других команд в плане генетики. В завершившемся отборочном турнире ЧМ-2018 у сборной Шотландии была самая низкорослая команда после Испании. Мы знали, что стандартные положения станут для нас проблемой. В итоге нам забили с них оба гола. Мы не можем изменить генетику», — посетовал Страчан.

8 октября шотландцы сыграли вничью с командой Словении (2:2). Оба мяча словенцев были забиты после розыгрыша стандартных положений. Ничья не позволила сборной Шотландии занять второе место в группе F и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира-2018 в стыковых матчах.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В данный момент на мировое первенство помимо России, как страны-хозяйки турнира, квалифицировались 14 сборных — Бельгии, Бразилии, Египта, Мексики, Польши, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии и Коста-Рики.