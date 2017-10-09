Сборная Габона отравилась апельсиновым соком и крупно проиграла Марокко

Часть игроков и тренеров сборной Габона отравилась апельсиновым соком перед гостевым матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Марокко. Об этом в Twitter-аккаунте написал нападающий национальной команды и дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг.

«У половины команды и тренерского штаба расстройство желудка. Невероятно, ведь это происходит в день игры. Очень плохо. Проклятый апельсиновый сок!» — написал Обамейянг в своем твиттере за несколько часов до матча.

7 октября сборная Габона разгромно уступила Марроко со счетом 0:3 и потеряла шансы на выход в финальную стадию ЧМ-2018. Обамейянг вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Габонцы набрали пять очков в подгруппе Африки и за тур до финиша отборочного турнира отстают от Марокко на четыре балла.

Марокканцы в заключительном матче поборются за путевку на мундиаль со сборной Кот'д-Ивуара.