Сборная России на одну ступеньку поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об сообщается на сайте организации.

По состоянию на 6 июля команда заняла 62-ю строчку, что на одну позицию выше, чем в рейтинге за июнь.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова приблизились к сборным Саудовской Аравии и Марокко, которые заняли 61-е и 60-е места соответственно. Сборная Украины находится на 25-й позиции в рейтинге.

Первой в рейтинге стала сборная Германии, победившая на Кубке конфедераций-2017 в России. В предыдущем рейтинге немцы занимали третье место. Бразилии опустилась с первой позиции на вторую. Лидирующую тройку замыкает команда Аргентины.

Лучшего результата в рейтинге ФИФА сборная России достигла в 1998 году, заняв третью позицию.