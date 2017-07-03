Немец Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Капитан национальной команды Дракслер провел на турнире все пять матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. «Серебряный мяч ФИФА» получил нападающий сборной Чили Алексис Санчес, «Бронзовый мяч» отдали полузащитнику команды Германии Леону Горецке.

Лучшим бомбардиром стал немец Тимо Вернер (3 гола), лучшим вратарем — чилиец Клаудио Браво.

2 июля в финальном матче Кубка конфедераций, состоявшимся в Санкт-Петербурге, немцы обыграли чилийцев со счетом 1:0 и впервые в истории выиграли трофей. Единственный мяч забил Ларс Штиндль. В матче за третье место португальцы в дополнительное время взяли верх над мексиканцами (2:1).

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.