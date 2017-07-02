Мутко подвел итоги Кубка конфедераций

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подвел итоги завершившегося Кубка конфедераций. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия — футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир», — заявил Мутко.

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2 июля турнир завершился финальным матчем между сборными Германии и Чили, состоявшимся в Санкт-Петербурге. Немцы одержали победу со счетом 1:0 и впервые в истории выиграли Кубок конфедераций. Единственный мяч забил Ларс Штиндль. В матче за третье место португальцы в дополнительное время взяли верх над мексиканцами (2:1).

Сборная России, выступавшая в квартете А, не смогла выйти из группы. Команда Станислава Черчесова обыграла новозеландцев, а затем уступила португальцам и мексиканцам.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.