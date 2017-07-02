Спорт
 

Мутко подвел итоги Кубка конфедераций

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Виталий Мутко (в центре)
Виталий Мутко (в центре)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подвел итоги завершившегося Кубка конфедераций. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия — футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир», — заявил Мутко.

2 июля турнир завершился финальным матчем между сборными Германии и Чили, состоявшимся в Санкт-Петербурге. Немцы одержали победу со счетом 1:0 и впервые в истории выиграли Кубок конфедераций. Единственный мяч забил Ларс Штиндль. В матче за третье место португальцы в дополнительное время взяли верх над мексиканцами (2:1).

Сборная России, выступавшая в квартете А, не смогла выйти из группы. Команда Станислава Черчесова обыграла новозеландцев, а затем уступила португальцам и мексиканцам.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

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