Мутко ответил журналисту на вопрос о допинге в сборной предложением станцевать

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко ответил на вопрос журналиста о допинге в отечественном футболе предложением станцевать. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс» в субботу, 1 июля.

«Шесть наших клубов играют в еврокубках. Там постоянно идет контроль. Внутри чемпионата России идет контроль в каждом туре. Сборную России проверяли до, во время и после Кубка конфедераций. Что мы еще должны сделать? Как реагировать на бесконечные обвинения? Только если в танце могу вам что-то еще ответить! Давайте хоть чему-то доверять», — призвал Мутко.

Также он отметил, что правительство России инвестирует в спорт не для того, «чтобы какую-то медалюшку отвоевать жульническим путем».

28 июня глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал, что в российском футболе функционирует система для сокрытия фактов употребления допинга. Канадец заявил о существовании банка с чистой уриной, которая используется для игроков.

Британская газета The Daily Mail 24 июня опубликовала информацию о том, что 23 футболиста сборной России, участвовавших в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, стали объектами расследования ФИФА на предмет применения ими допинга. Все пробы оказались отрицательными.