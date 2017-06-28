Макларен обнаружил банк с чистой уриной для российских футболистов

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал о том, что в российском футболе функционирует система для сокрытия фактов употребления допинга. Об этом сообщает Sportschau.

«Есть 155 случаев, которые не были проанализированы. Мы сообщили об этом ФИФА. Очевидно, что существовал банк с чистой уриной, и очевидно, что этот банк использовался для футболистов. По нашим сведениям, делались попытки подмены результатов допинг-тестов», — заявил Макларен.

В качестве примера он продемонстрировал пробу одного из футболистов Российской премьер-лиги. Конкретного имени Макларен не назвал.

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Перед стартом Кубка конфедераций ФИФА огласила результаты допинг-тестирования футболистов сборной России. Все пробы оказались отрицательными.

В январе президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал об отсутствии проблем с применением запрещенных препаратов. Он отметил, что организация регулярно проводит допинг-контроль российских футболистов.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада независимой комиссии WADA. В нем он заявил о существовании системы государственной поддержки применения допинга российскими спортсменами. Итогом публикации первой части доклада стал пропуск рядом российских олимпийцев и всей паралимпийской сборной Игр в Рио-де-Жанейро.