Спорт
 

WADA частично восстановило деятельность РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) приступить к планированию и координированию проведения допинг-тестов под наблюдением независимых международных экспертов и представителей антидопингового агентства Великобритании (UKAD). Об этом сообщается на сайте WADA.

«Несмотря на то, что предстоит еще очень многое сделать, WADA признает, что процесс реализации дорожной карты по восстановлению РУСАДА идет успешно. Мы решительно призываем Россию продолжать действовать в интересах чистых спортсменов по всему миру», — заявил президент WADA Крейг Риди.

Также РУСАДА должно пройти полный аудит, который предварительно запланирован на сентябрь 2017 года.

21 июня WADA 2017 года приостановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории США — Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

31 мая двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева ушла с поста главы наблюдательного совета РУСАДА.

В ноябре 2015 года глава Минспорта России Виталий Мутко сообщил о приостановке деятельности РУСАДА. Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации.

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