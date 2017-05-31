Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева подала в отставку с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в среду, 31 мая, «Р-Спорт» сообщил член совета Сергей Хрычиков.

«Мы внесли изменения в устав, согласно которым председатель и вице-председатель набсовета не могут быть представителями Олимпийского комитета, Паралимпийского комитета или правительства России. Исинбаева является представителем ОКР, поэтому больше не может выполнять функции в РУСАДА», — заявил Хрычиков.

Исполняющим обязанности главы наблюдательного совета агентства назначен Александр Ивлев.

В ноябре 2015 года глава Минспорта России Виталий Мутко сообщил о приостановке деятельности РУСАДА. Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации. Позднее стороны согласовали дорожную карту по восстановлению членства российского агентства.

34-летняя спортсменка завершила карьеру в августе 2016 года. В том же месяце стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В РУСАДА она работала с декабря 2016-го.