Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до 31 мая. Об этом на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил заместитель гендиректора организации Роб Келер, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года глава Минспорта России Виталий Мутко сообщил о приостановке деятельности РУСАДА. Совет WADA заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации. Позднее стороны согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. По словам Келера, утверждение кандидатуры на должность главы набсовета является одним из пунктов этой дорожной карты.

Представитель спортсменки отказался комментировать эту информацию, сообщает «Интерфакс».

34-летняя Исинбаева, завершившая карьеру минувшим летом, в декабре 2016 года стала спортивным функционером. По ее словам, перед ней стоит задача создания «прозрачной антидопинговой системы в России, которая бы пользовалась уважением и признанием в мировом антидопинговом и спортивном сообществе». В августе 2016 года прыгунья стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

