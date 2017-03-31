Сотни человек пожелали стать гендиректором РУСАДА

На должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) претендуют несколько сотен человек. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, его слова приводит «Р-Спорт».

«До конца марта мы только принимали заявки. Назначение произойдет где-то в середине апреля», — отметил Жуков.

Вакансия была открыта на сайте организации 10 марта. От соискателей требовалась безупречная репутация и порядочность, на должность могли претендовать иностранцы.

7 марта исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович ушла в отставку. Она занимала этот пост с ноября 2015 года. Тогда организацию признали не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства и исключили из его состава.