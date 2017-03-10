РУСАДА допустило появление иностранца на посту гендиректора организации

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло конкурс на вакансию генерального директора. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщается на сайте организации.

«Основная задача генерального директора — обеспечение целостности, независимости и объективности агентства, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права российских спортсменов и спортсменов других стран на участие в спортивных соревнованиях, свободных от допинга», — говорится в описании вакансии.

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Кандидат на пост гендиректора РУСАДА необязательно должен быть гражданином России, но обязан иметь безупречную репутацию и порядочность. Претендентам необходимо предоставить документы на рассмотрение комиссии до 31 марта.

7 марта исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович ушла в отставку. Должность она занимала с ноября 2015 года. Тогда же организация была признана несоответствующей кодексу WADA и исключена из его состава.