Исполняющая обязанности главы РУСАДА подала в отставку

Исполняющая обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом ТАСС заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин на Общем собрании учредителей РУСАДА.

«Сегодня мы практически согласовали наблюдательный совет РУСАДА, который будет действовать по новому уставу. Руководящие органы они изберут сами. Этот совет соберется и будет решать организационные вопросы», — добавил Лукин, не назвав причин, по которым Анцелиович решила прекратить работу в организации.

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РУСАДА в ноябре 2015 года было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), решение приняли на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Тогда же Анцелиович была назначена исполняющей обязанности гендиректора организации. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В декабре прошлого года в New York Times появилось интервью с Анцелиович, где та «признала существование в РУСАДА «институционального сговора» в сфере допинга». После агентство и сама исполняющая обязанности гендиректора назвали эти слова вырванными из контекста.