Мутко объяснил уход Анцелиович с поста исполняющей обязанности главы РУСАДА

Анна Анцелиович ушла в отставку с поста исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после изучения требований конкурса на должность. Об этом «Р-Спорт» рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.

«Она поняла, что не сможет работать в этой должности, и ушла в отставку. Анцелиович останется в этой сфере. Это не связано с публикацией в New York Times», — заявил Мутко.

Он также напомнил про существование дорожной карты по восстановлению РУСАДА во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

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«Один из пунктов там — выборы гендиректора. Критерии WADA согласовали. Думаю, завтра-послезавтра набсовет утвердит кандидатов и объявит конкурс», — добавил вице-премьер.

Анцелиович ушла в отставку во вторник, 7 марта. Должность она занимала с ноября 2015 года. Тогда же РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA и исключено из его состава.

В декабре 2016 года в New York Times появилось интервью с Анцелиович, где она «признала существование в РУСАДА "институционального сговора" в сфере допинга». После агентство и сама исполняющая обязанности гендиректора назвали эти слова вырванными из контекста.