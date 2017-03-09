Исинбаева рассказала о задачах на руководящей должности в РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, избранная председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассказала о своих задачах на новой должности. Слова бывшей спортсменки приводит ТАСС.

«В наблюдательном совете моя задача — создание сильной, независимой, прозрачной антидопинговой системы в России, которая бы пользовалась уважением и признанием в мировом антидопинговом и спортивном сообществе», — сказала Исинбаева.

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По словам функционера, у нее есть всего одна попытка, чтобы очистить российский спорт. «Нужно избавиться от этой грязи, чтобы поколения нынешнее и будущее спортивных звезд никогда не сталкивались с теми проблемами, с которыми, к сожалению, столкнулась я в своей спортивной карьере», — добавила Исинбаева.

Исинбаева была избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в декабре 2016 года.

Также 34-летняя спортсменка, завершившая карьеру минувшим летом, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Эту должность она получила 18 августа.