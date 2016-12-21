Исинбаева на личные деньги построила спортплощадку для детей-инвалидов

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приняла участие в открытии спортивной площадки для детей-инвалидов на территории реабилитационного центра «Надежда» в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Площадка построена на мои личные деньги. Это компенсация, которую я получила после того, как нас не пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы готовились, но в силу обстоятельств не смогли выступить, на себя эти средства я потратить не могла, я потратила их на детей. В этой площадке, я надеюсь, есть олимпийский дух, будущий паралимпийский дух», — сказала Исинбаева.

Реабилитационный центр «Надежда» открылся в 1993 году. В центре проводится медико-педагогическая реабилитация детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмой и соматическими заболеваниями. Центр также осуществляет медицинскую реабилитацию, психолого- педагогическую реабилитацию и обучение детей по общеобразовательным программам.

7 декабря Исинбаева была избрана председателем нового состава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Также 34-летняя спортсменка, завершившая карьеру минувшим летом, является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Эту должность она получила 18 августа.