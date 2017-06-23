Тренер легкоатлетки Степановой объяснил ее желание стать информатором WADA

Владимир Мохнев, тренер российской легкоатлетки Юлии Степановой рассказал, почему спортсменка решила стать информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Она всегда хотела выйти замуж за русского, но вышла за польского еврея, хотя ничего против нации не имею. Ее потихонечку муж склонил. Три года пытался. Она получала больше 200 тысяч. А там предложили значительно больше. Я не знаю, сколько сейчас ей платят, но просто так на Западе платить не будут», — заявил Мохнев.

Юлия Степанова вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием — главные действующие лица в документальных фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Супруги сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода картин.

Итогом специального расследования стало отстранение ряда российских спортсменов от международных стартов, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Санкции в отношении некоторых атлетов не сняты до сих пор.