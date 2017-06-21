WADA приостановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ограничило работу лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Об этом сообщается на сайте WADA.

Запрет действует с 14 июня и продлится три месяца. Причина таких санкций — несоответствие лаборатории необходимым стандартам. UCLA было запрещено проводить анализы некоторых веществ, в частности преднизолона и болденона. В течение срока действия ограничений, все результаты лаборатории будут проверяться и заверяться другой аккредитованной WADA лабораторией.

UCLA — один из двух аккредитованных WADA центров на территории США и является крупнейшим в стране. Второй находится в Солт-Лейк-Сити.

В ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.