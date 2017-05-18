В WADA рассказали о недостатке доказательств в докладе Макларена

Директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал о недостатке доказательств в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена о проблемах с допингом в российском спорте. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Макларен не имел достаточно доказательств в некоторых случаях, которые упомянуты в отчетах», — заявил Ниггли во время заседания совета учредителей WADA.

Мероприятие проходит в Монреале (Канада). Во время совещания будет зачитан доклад о ходе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Макларен публиковал доклад о расследовании независимой комиссии WADA в двух частях. Речь шла о том, что в России существует государственная система сокрытия положительных допинг-проб. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб с помощью добавления в них соли и кофе.

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.