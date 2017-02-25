Спорт
 

В WADA усомнились в состоятельности доклада Макларена

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Ричард Макларен
Ричард Макларен

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством канадского юриста Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил. Об этом заявил генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер, слова которого приводит пресс-служба МОК.

«На недавнем собрании в Лозанне, где анализировали доклад Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки», — заявил де Кеппер.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года. Сообщалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи, в том числе фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали ОИ. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.

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