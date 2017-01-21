Исполком IBU отказался дисквалифицировать сборную России по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном собрании отказался дисквалифицировать сборную России. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, чьи слова приводит «Р-Спорт».

«Да, у нас пока никого не отстранили. Команда продолжит соревноваться. Дальнейший разбор полетов будет продолжаться в рамках взаимоотношений Союза биатлонистов России и Международного союза биатлонистов», — рассказал Кравцов.

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Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов, закрыты за неимением доказательств, пишет «Спорт-Экспресс». IBU откроет официальное расследование в отношении СБР и обяжет организацию предоставить детальный и документированный отчет в отношении оставшихся семи случаев.

17 января биатлонисты ведущих сборных мира потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга с 200 тысяч евро (214,2 тысячи долларов) до 1 миллиона евро (1,07 миллиона долларов). Также 15 января стало известно, что требования по ужесточению мер борьбы с допингом были выдвинуты на встрече биатлонистов в немецком Рупольдинге.

22 декабря IBU принял решение провести расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. СБР, в свою очередь, отказался от права проведения мартовского этапа Кубка мира в Тюмени.