Биатлонисты потребовали от IBU ввести миллионные штрафы за употребление допинга

Биатлонисты ведущих сборных мира потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) увеличить штраф за употребление допинга с 200 тысяч евро (214,2 тысячи долларов) до 1 миллиона евро (1,07 миллиона долларов). Об этом сообщает чешский портал iDNES.cz.

Помимо увеличения штрафа, в списке требований значатся пункты о сокращении на два года квоты на участие в соревнованиях для федерации, чей спортсмен уличен в использовании запрещенных препаратов, временном отстранении подозреваемых спортсменов, недопуске признанных виновными в употреблении допинга биатлонистов до Олимпийских игр и чемпионатов мира, сокращении финансовой поддержки таких биатлонистов от IBU.

15 января стало известно, что требования по ужесточению мер борьбы с допингом были выдвинуты на встрече биатлонистов в немецком Рупольдинге. В ней приняли участие более 170 спортсменов.

22 декабря IBU принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. СБР, в свою очередь, отказался от права проведения мартовского этапа Кубка мира в Тюмени.