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Газета узнала о просьбе главы ФИФА к Мутко сняться с выборов президента РФС

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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино просил вице-премьера правительства России сняться с выборов президента Российского футбольного союза (РФС), которые состоялись в сентябре 2016 года. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Инфантино связался с Мутко за несколько дней до выборов и в ходе телефонного разговора попросил отказаться от поста президента РФС из-за того, что его имя фигурирует в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«Было четкое послание о том, что дальнейшее вовлечение Мутко на административном уровне могло стать для ФИФА потенциальной проблемой», — рассказал источник.

Как отмечает издание, российский чиновник понял главу ФИФА, однако просьбу проигнорировал.

Сам Мутко эту информацию опроверг.

«Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», — подчеркнул вице-премьер.

18 декабря Daily Mail сообщила о том, что Следственная палата Комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении Мутко. Организация намерена установить, причастен ли Мутко к системе государственной поддержки применения российскими спортсменами запрещенных препаратов, о которой в своем докладе рассказал Макларен.

Результаты второй части расследования независимой комиссии WADA были оглашены 9 декабря. Сообщалось, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

24 сентября Мутко был переизбран на пост президента РФС. По результатам голосования он опередил своего единственного конкурента — бывшего тренера сборной России и московского ЦСКА Валерия Газзаева.

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