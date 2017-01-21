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Родченков отказался верить в возможность победы на Олимпиаде без фармокологии

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в документальном фильме «Икар» заявил, что победа на Олимпийских играх невозможна без вмешательства фармакологии. Его слова приводит Variety.

«Я не верю, что Олимпиаду можно выиграть без какой-либо поддержки со стороны фармакологии», — заявил Родченков.

Фильм «Икар» был показан на фестивале независимого кино Sundance, который пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити (штат Юта).

Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией до ноября 2015 года. После отставки он выехал за пределы России и стал сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), предоставляя информацию о якобы имевшихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.

В мае 2016 года Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских чемпионов Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Никаких заявлений о распространении допинга среди российских спортсменов Родченков не делал. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой WADA, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

Следственный комитет России возбудил в отношении Родченкова уголовное дело.

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