Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал о поступавших ему угрозах. Об этом сообщает CNN.

«Я получал различные угрозы по электронной почте, но стараюсь не обращать на это внимания. Я беспокоюсь о своем благополучии, но у меня нет никаких переживаний. Легко атаковать "глашатая", но при этом не обращать внимания на то, что он хочет донести», — отметил Макларен.

Он также отметил, что одним из главных итогов своего расследования считает взаимодействие с действующими спортсменами, которые заставляли свои национальные федерации реагировать на проблему допинга.

Комиссия Макларена с июля по декабрь 2016 года публиковала доклад в нескольких частях о проблемах допинга в российском спорте. В основном речь шла о существовании в стране государственной программы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими атлетами.