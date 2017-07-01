Мутко рассказал об ожиданиях от финала Кубка Конфедераций

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в субботу, 1 июля, рассказал «Интерфаксу» о своих ожиданиях от заключительного матча Кубка Конфедераций, а также о том, что на игру уже продано 53 тысячи билетов.

«Финал будет хороший. В городе ажиотаж, 53 тысячи билетов реализовано. Есть еще резерв, чтобы понять, будут ли еще приезжать чилийские, немецкие болельщики. Ожидания очень хорошие», — сообщил Мутко.

Также президент РФС считает, что в финал вышли две хорошие команды, от которых следует ожидать хорошего футбола. «Чилийцы играют в эмоциональный футбол, сборная Германии играет на высочайшем уровне — обученная, дерзкая, умеющая все практически», — отметил он.

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Отвечая на вопрос, какую из команд он будет поддерживать в финале, Мутко ответил: «Я всегда болел, и буду болеть за одну команду — сборную России. В данном случае буду болеть за хороший футбол».

29 июня сборная Германии обыграла команду Мексики со счетом 4:1 и вышла в финал Кубка конфедераций, где встретится с чилийцами, в другом полуфинале обыгравшими португальцев. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. «Лента.ру» проведет прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.