Капитан сборной Германии выразил восторг от Кубка конфедераций

Капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер поделился эмоциями от проходящего в России Кубка конфедераций. Его слова приводит ТАСС.

«Считается, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание. То, что мы уже успели увидеть и пережить, привело нас в восторг», — заявил Дракслер.

Полузащитник похвалил архитектуру стадионов Кубка конфедераций, отдельно отметив хорошую погоду, установившуюся на время пребывания немецкой команды в Сочи, где сборная Германии играла последний матч группового этапа с камерунцами (3:1) и полуфинал с мексиканцами (4:1).

29 июня сборная Германии обыграла команду Мексики со счетом 4:1 и вышла в финал Кубка конфедераций, где встретится с чилийцами, в другом полуфинале обыгравшими португальцев. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. «Лента.ру» проведет прямую онлайн-трансляцию матча.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.