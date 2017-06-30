Фанатов призвали получать паспорт болельщика сразу после покупки билетов на КК

Организаторы Кубка конфедераций 2017 года рекомендовали любителям футбола заняться оформлением паспорта болельщика сразу после приобретения билета на матч. Об этом сообщает Tatar-inform.ru.

Для получения документа, помимо билета на игру, потребуется гражданский паспорт РФ или свидетельство о рождении (для ребенка любого возраста).

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Оформить паспорт болельщика можно двумя способами: подать заявку на сайте fan-id.ru или получить паспорт болельщика в центре выдачи документа в своем городе.

При оформлении через интернет заявка будет обработана в течение суток. После ее подтверждения останется получить паспорт болельщика в центре выдачи. Оформление документа в центре происходит моментально. Процедура от обращения до получения напечатанного паспорта занимает не более получаса.

В финале Кубка конфедераций, который пройдет в Санкт-Петербурге воскресенье, 2 июля в 21:00, сыграют команды Германии и Чили. В тот же день в Москве во встрече за третье место сойдутся сборные Португалии и Мексики (15:00).