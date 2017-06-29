Браво, коллеги!

В полуфинальном матче Кубка конфедераций чилийский вратарь Клаудио Браво не позволил Криштиану Роналду и компании отличиться ни разу, хотя судьбу путевки в финал решала серия пенальти. Нещадно критикуемый по ходу сезона-2016/2017 голкипер отразил все три удара с точки и вывел Чили в финал турнира. «Лента.ру» вспоминает другие яркие серии пенальти, в которых коллеги Браво заставили соперников рыдать.

Под копирку

После удара Рикардо Куарежмы, который вызвался первым из португальцев исполнить пенальти, партнеры ободряюще аплодировали. Жоао Моутиньо футболисты в бордовых майках встретили гробовой тишиной. А когда от ворот шел Нани, португальцы поникшими взглядами исследовали газон, в то время как чилийцы безумствовали вместе с Клаудио Браво. Такой драматичной развязки в послематчевой серии пенальти футбольная история не видела давно.

Вратарь «Манчестер Сити», каждую ошибку которого в этом сезоне изучала английская пресса, на этот раз проявил удивительное хладнокровие. Даже не удивительное, а уникальное — в истории Кубка конфедераций еще не было голкипера, не пропускавшего ни разу в серии послематчевых пенальти. На чемпионатах мира такое достижение покорилось лишь украинцу Александру Шовковскому, который в 2006 году отразил три удара швейцарцев в матче 1/8 финала.

Браво потащил два практически одинаковых удара в исполнении Куарежмы и Моутиньо в правый от себя нижний угол, а также не дал обмануть себя Нани, который решил пробить в противоположную сторону. Чилийцы, которых поддерживал чуть ли не весь стадион в Казани, теперь ждут своего соперника по финалу, который определится в матче Мексика — Германия.

Видео: ЛУЧШИЙ ВИД СПОРТА / YouTube

Сборная Португалии без Криштиану Роналду поспорит за бронзу Кубка конфедераций 2017 года — звездный форвард срочно уехал из России, чтобы впервые увидеть двух новорожденных сыновей от суррогатной матери.

Первый герой

Подвиг Шовковского позволил украинцам в 2006 году дойти до четвертьфинала мундиаля. В 1/8 жовто-блакитным противостояли швейцарцы. В основное и дополнительное время команды не смогли открыть счет в матче. Швейцарцам же не удалось отличиться и в серии пенальти.

В отличие от Браво, украинский голкипер отразил два удара с точки, еще один пришелся в перекладину. Тем не менее Александр вошел в историю как первый и пока единственный вратарь в истории чемпионатов мира, не пропустивший ни одного мяча в серии пенальти.

Видео: Matuzalem987 / YouTube

В следующем раунде плей-офф сборная Украины встретилась с будущими чемпионами итальянцами. В том матче очередного чуда не случилось. Футболисты с Апеннинского полуострова отправили в ворота Шовковского три безответных мяча: дублем отметился Лука Тони, еще один точный удар на счету Джанлуки Дзамбротты.

Замена на победу

В 2014 году сборная Нидерландов, ведомая Луи Ван Галом, дошла до полуфинала чемпионата мира. На групповом этапе «оранжевые» заняли первое место в группе, где у них в соперниках были и нынешние участники Кубка конфедераций — чилийцы и австралийцы, а также действующие чемпионы мира и Европы испанцы. В общей сложности голландцы наколотили соперникам десять мячей. В 1/8 финала они разобрались с еще одним участником Кубка конфедераций — 2017 Мексикой, а в следующем раунде встретились с Коста-Рикой.

На 121-й минуте при счете 0:0 встречи Ван Гал пошел на беспрецедентный шаг: вместо основного вратаря Яспера Силлесена на поле вышел Тим Крул, который до этого не провел ни одного матча на турнире. Встреча ожидаемо перетекла в серию пенальти, где только что вышедший на поле Крул отразил два удара костариканцев, принеся Нидерландам путевку в полуфинал. После матча Ван Гала объявили ясновидящим, а вратаря — героем нации.

К слову, в полуфинале голландцы встретились со сборной Аргентины и вновь свели матч к серии пенальти. На этот раз Силлесен остался в рамке и пропустил четырежды, в то время как его партнеры отличились два раза.

Видео: Noud van Rijswijk / YouTube

Герой легенды

По-настоящему великий финал Лиги чемпионов 2005 года между «Миланом» и «Ливерпулем» не забудется, пожалуй, никогда. Англичане, сумев отыграться со счета 0:3, свели игру к серии пенальти. От такого удара соперник оправиться не сумел: Сержиньо, Андреа Пирло и Андрей Шевченко свои удары воплотить в забитые мячи не сумели, причем последним двоим помешал голкипер Ежи Дудек.

Его история напоминает ситуацию с Браво. Поляк не считался безошибочным вратарем, но в нужный момент сумел продемонстрировать завидную реакцию.

Видео: GMTV / YouTube

Лучше Марадоны

В 1990-м году сборную Италии на пути к победе на домашнем мундиале остановил аргентинский вратарь Серхио Гойкочеа, известный мастер по отражению пенальти. Благодаря ему команда Диего Марадоны сумела дотянуть до серии. В основное и дополнительное время соперники обменялись забитыми мячами, и лишь игра Гойкочеа позволила аргентинцам избежать не просто поражения, а разгрома.

Несколько сейвов по ходу матча, а также два взятых удара с 11-метровой отметки сделали вратаря героем, даже более заметным, чем сам Марадона. При этом в 1/4 финала Гойкочеа также отразил два пенальти. Правда, в решающем матче уже и Гойкочеа не помог: аргентинцы уступили сборной ФРГ уже в основное время.

По головам к победе

Ради победы в полуфинале чемпионата мира 1982 года немецкий вратарь Тони Шумахер едва не пожертвовал жизнью. Чужой. На 57-й минуте встречи он всем телом влетел в защитника сборной Франции Патрика Баттистона, который выходил один на один. После падения полевой игрок не шевелился, а его партнер Мишель Платини не сумел нащупать у него пульса. В результате полевой игрок получил тяжелую черепно-мозговую травму, потерял три зуба и повредил позвоночник. Шумахер же ограничился устным предупреждением и продолжил встречу.

Видео: Ammler75 / YouTube

По-настоящему драматичный матч завершился серией пенальти, которая стала первой в истории чемпионатов мира. Тогда Шумахер переиграл всех. Деморализованные французы, упустившие победу в дополнительное время, дважды не сумели переиграть немецкого голкипера.