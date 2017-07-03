Немцы с шампанским сорвали пресс-конференцию Лева после победы на КК-2017

Видео: spbsovsport / Instagram

Немецкие футболисты ворвались на пресс-конференцию главного тренера Йоахима Лева после победы над сборной Чили в финале Кубка конфедераций. Об этом сообщает «Советский спорт».

Игроки облили шампанским Лева и журналистов, сидевших в первом ряду. После этого спортсмены стали праздновать, а спустя какое-то время покинули зал, и пресс-конференция продолжилась.

2 июля в финале Кубка конфедераций сборная Германии обыграла чилийцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте встречи забил нападающий Ларс Штиндль. Команда Йоахима Лева впервые в истории выиграла турнир.