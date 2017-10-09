Вратарь сборной Коста-Рики побрил тренера в честь выхода на ЧМ

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас в раздевалке побрил главного тренера национальной команды Оскара Рамиреса в честь выхода на чемпионат мира 2018 года. Видео появилось на странице Федерации футбола Коста-Рики в Facebook.

Рамирес пообещал побриться налысо, если его команда выйдет в финальную стадию чемпионата мира. Домашняя ничья со сборной Гондураса (1:1) обеспечила Коста-Рике путевку на ЧМ, и тренер сдержал слово.

Сборная Коста-Рики стала 13-й участницей ЧМ-2018. Костариканцы пробились на мундиаль пятый раз в истории, заняв второе место в отборочной группе Северной Америки. На первой строчке расположилась команда Мексики.