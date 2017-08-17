Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на призы лучшему тренеру и футболисту года. На награды претендуют 12 специалистов и 24 игрока. Об этом сообщается на сайте организации.

Список футболистов выглядит следующим образом: Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Дортмунд), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович (свободный агент, предыдущий клуб «Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Марсело («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»/«ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»), Луис Суарес («Барселона»), Артуро Видаль («Бавария»).

Среди претендентов на приз лучшему тренеру значатся: Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Бавария»), Антонио Конте («Челси»), Луис Энрике (без клуба, бывший наставник «Барселоны»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити), Леонарду Жардим («Монако»), Йоахим Лев (сборная Германии) Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Диего Симеоне («Атлетико»), Тите (сборная Бразилии), Зинедин Зидан («Реал»).

Голосование, участие в котором примут тренеры национальных сборных, капитаны, представители СМИ и болельщики, начнется 21 августа и завершится 7 сентября. Окончательные списки, в которых будут по три претендента, огласят середине сентября. Награды вручат 23 октября.