Создатель исчезающего спрея для судей обвинил ФИФА в краже его изобретения

Бразилец Гейне Алеманье, создавший исчезающий спрей для футбольных судей, потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) 35 миллионов долларов за его использование. Об этом сообщает O Globo.

«ФИФА притворяется, что не знает обо мне, что я никому ничего не говорил. В моем письме все ясно, патент существует. ФИФА делает вид, что их это не касается, продолжая устраивать грабеж», — заявил Алеманье, отметив, что не пытается таким образом добиться признания, а лишь хочет справедливости.

«Я не ищу признания, весь мир и так знает, что я изобрел спрей. Я хочу получить уважение ФИФА, дело не в 35 миллионов, я хочу справедливости. Следующим шагом будет продвижение запрета на использование изобретения, я должен убедить в этом судью», — подчеркнул бразилец, который в 2010 году получил патент на свое изобретение.

В ФИФА посчитали обвинения необоснованными и несправедливыми.

Исчезающий спрей используется судьями на крупных футбольных турнирах. С его помощью арбитр отмечает точку, с которой будет нанесен штрафной удар, а также линию, за которую не могут выходить футболисты, стоящие в стенке. Белое вещество исчезает с газона менее чем за минуту.