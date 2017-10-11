Спорт
 

Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на ЧМ-2018

Перейти в «Мою Ленту»

Сборная Аргентины обыграла команду Эквадора в заключительном матче южноамериканского отборочного турнира и завоевала путевку на чемпионат мира-2018. Хет-трик в составе аргентинцев оформил Лионель Месси. Видео появилось на YouTube-канале Matchday Highlights.

Встреча состоялась в Кито и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Эквадорцы вышли вперед на 1-й минуте, отличился Ромарио Ибарра. Месси забивал мячи на 12-й, 20-й и 62-й минуте матча.

Сборная Аргентины набрала 28 очков и заняла третье место в таблице отборочной группы, получив прямую путевку на ЧМ. Помимо аргентинцев на турнир квалифицировались команды Бразилии (1-е место в группе), Уругвая (2-е) и Колумбии (4-е). Сборная Перу стала пятой и разыграет поездку на ЧМ в стыковых матчах с Новой Зеландией.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко прокомментировал невыход Украины на чемпионат мира в России
Футбольные сборные России и Ирана сыграли вничью
Попадание в штангу на 121-й минуте лишило сборную Сирии путевки на ЧМ-2018
Последние новости
Четверо граждан Украины заочно арестованы за атаки на российские дипучреждения
Продюсер Вайнштейн обвинил брата в заговоре против него
Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на ЧМ-2018
Малайзийскую семью напугало выползшее из туалета неизвестное существо
В ЛДПР рассказали о вере Жириновского в удар США по Северной Корее
Трамп дал характеристику Малкину
Депутат Госдумы поведал о решимости Ким Чен Ына укротить США огнем
Другие материалы рубрики
Спорт00:07Сегодня

«Ну да, я плаваю с акулами в Панаме. Но они классные ребята»

Самая безумная русская серферша о травке, жизни в Панаме и чудо-гречке из России
07:21Сегодня

Котик стал чемпионом России по прыжкам с трамплина

16:03 6 октября

Рост Шумахера уменьшился на 14 сантиметров

08:31Сегодня

Трамп дал характеристику Малкину

Спорт00:05 9 октября
Константин Сарсания

Агент мяча и решала

Внезапно умер самый влиятельный человек российского футбола
00:37Сегодня

Фуркад рассказал об усталости от Губерниева

06:05Сегодня

Рестлер сломал ребра после прыжка на соперника с 12-метровой высоты

21:3510 октября

Порошенко прокомментировал невыход Украины на чемпионат мира в России

Спорт00:0610 октября

«Мы встречали калмыков, которые выступали против негров»

Российские фанаты создали свой особый нацизм
13:56 6 октября

Вызванный в сборную России немец назвал себя русаком из Сибири

22:4010 октября

Тренер Емельяненко обвинил Тактарова в наглой лжи

19:4210 октября

Тактаров раскритиковал человеческие качества Емельяненко

Россия
Аллан ЧумакЧумак на оба наши дома
Чем главный враг Кашпировского заряжал русский народ
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
В ЛДПР рассказали о вере Жириновского в удар США по Северной Корее
Пьяные рыбаки разозлились и пошли на таран полицейской лодки
Главы Москвы и Минска договорились о сотрудничестве
Глава Приморского океанариума ушел в отставку после смерти очередного дельфина
Все материалы
Мир
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Британский гей увидел в полуторагодовалой приемной дочери сатану и убил ее
Депутат Госдумы поведал о решимости Ким Чен Ына укротить США огнем
Пожары в Калифорнии подступили к первому в истории урожаю легальной марихуаны
Несущие службу близ КНДР моряки США назвали свое судно плавучей тюрьмой
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Названы версии следствия по делу об убийстве Вороненкова
Додон пообещал Путину не подписывать ни один антироссийский закон
МИД Украины возмутился предложением президента Чехии по Крыму
Телефонные террористы атаковали Киев
Турчинов объявил ездящих в Россию украинцев шпионами
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России
ОПЕК попросила США снизить добычу нефти
Путин увидел в биткоинах потенциальную угрозу
Назван размер средней зарплаты в Москве в 2020 году
Россия резко нарастила экспорт нефти
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Глава совета директоров «Трансойла» вошел в состав комиссии РСПП
Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении
«Роснефть» поучаствует в освоении крупнейшего в мире месторождения газа
«Роснефть» начала воспитательную работу над «Коммерсантом»
ЦБ попытался оправдать действия Сбербанка в сделке с «Транснефтью»
Россия добилась отмены ареста имущества по искам ЮКОСа
Все материалы
Силовые структуры
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Мария Максакова и Владимир ТюринНе по масти дама
В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика
В Туле в ответ на шалость подростка пожилой охотник открыл стрельбу в воздух
Жесть как она есть
В День России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу
Шакро Молодой опроверг обвинения в зале суда
Осужденный за махинации в ЖКХ бывший алтайский депутат намеренно сломал ногу
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Объяснена способность доживать до старости
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Тамагочи перевыпустят в США
Названы причины постоянного желания заниматься сексом
Все материалы
Спорт
«Ну да, я плаваю с акулами в Панаме. Но они классные ребята»
Самая безумная русская серферша о травке, жизни в Панаме и чудо-гречке из России
Котик стал чемпионом России по прыжкам с трамплина
Трамп дал характеристику Малкину
Фуркад рассказал об усталости от Губерниева
Рестлер сломал ребра после прыжка на соперника с 12-метровой высоты
Порошенко прокомментировал невыход Украины на чемпионат мира в России
Тренер Емельяненко обвинил Тактарова в наглой лжи
Все материалы
Культура
Спасти кинцо
У тупых русских комедий и блокбастеров нашлись достойные соперники
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
Харви ВайнштейнТочно продюсер
Самый колоритный делец Голливуда погорел на просьбах потереть ему спинку
Продюсер Вайнштейн обвинил брата в заговоре против него
Директор Хворостовского задумался о суде с сообщившей о смерти певца газетой
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Анджелина Джоли рассказала о сексуальных домогательствах продюсера Вайнштейна
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Австралийские полицейские три месяца притворялись педофилами
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Снятое пилотом «обычное» приземление самолета разубедило пассажиров летать
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Миллионы пользователей Pornhub подверглись атаке
СМИ узнали об «израильском следе» в скандале с софтом Касперского в США
Все материалы
Ценности
«У меня были и менты, и ФСБ»
Татуировщик Негур знает, что у силовиков под мундирами
Фанатам Аль Пачино предложат лампу с голыми женщинами
Кто любит покрепче
Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить
Moleskine выпустил блокнот с языком Мика Джаггера
Гибридный внедорожник отправили соревноваться с пловцами
Россиянкам предложили полностью облачиться в леопардовое
Cartier показал колье с 90-каратным рубеллитом
Все материалы
Путешествия
Купе для белого господина
Тряхнуть стариной можно даже в южноафриканском поезде
Минтранс определил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах
Пассажиры «Аэрофлота» связали дебошира и передали его ФБР
Дубай сократит процедуру паспортного контроля до 15 секунд
В Кении открыли пятизвездочное «гнездо»
Туроператоры предрекли подорожание путевок из-за краха «ВИМ-Авиа»
Новый российский бюджетный перевозчик откроет рейсы в Европу
Все материалы
Из жизни
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Малайзийскую семью напугало выползшее из туалета неизвестное существо
Охота на вампиров привела к эвакуации сотрудников ООН из Малави
Шесть грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде
Акула бросилась на снимающего ее водолаза
Все материалы
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Тест: угадай «китайца» по эмблеме
Непроходимый тест на знание логотипов китайских автобрендов
Кто и зачем скупает легендарные автобренды
Aleko, Hummer и еще 14 марок, в возрождение которых мы верим
Искра пропала
Как Гран-при Японии прикончил текущий сезон «Формулы-1»
Появилось первое официальное изображение нового седана VW Polo
Немцы построили внедорожник со 100-летней гарантией
Представлен внедорожный Kia Rio для России
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы