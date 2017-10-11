Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на ЧМ-2018

Сборная Аргентины обыграла команду Эквадора в заключительном матче южноамериканского отборочного турнира и завоевала путевку на чемпионат мира-2018. Хет-трик в составе аргентинцев оформил Лионель Месси. Видео появилось на YouTube-канале Matchday Highlights.

Встреча состоялась в Кито и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Эквадорцы вышли вперед на 1-й минуте, отличился Ромарио Ибарра. Месси забивал мячи на 12-й, 20-й и 62-й минуте матча.

Сборная Аргентины набрала 28 очков и заняла третье место в таблице отборочной группы, получив прямую путевку на ЧМ. Помимо аргентинцев на турнир квалифицировались команды Бразилии (1-е место в группе), Уругвая (2-е) и Колумбии (4-е). Сборная Перу стала пятой и разыграет поездку на ЧМ в стыковых матчах с Новой Зеландией.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.