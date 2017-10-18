РФС объяснил беспрерывное падение сборной России в рейтинге ФИФА

Видео: РФС ТВ / YouTube

Российский футбольный союз (РФС) объяснил, почему национальная сборная продолжает падение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Видеозапись появилась на YouTube-канале организации.

В ролике приводятся формулы, по которым высчитывается число идущих в общий зачет баллов. Один из главных показателей — это важность матча. Так, товарищеские встречи оценены коэффициентом 1, в то время как встречи отборочных матчей на крупные международные турниры «стоят» 2,5, а игры чемпионата мира — 4. Таким образом, сборная России, которая в последние два года в основном играла в товарищеских поединках, получает меньше очков по сравнению с командами, которые участвуют в официальных матчах.

В октябрьской версии рейтинга ФИФА россияне оказались на 65-м месте, обновив антирекорд. Соседями сборной стали команды Кабо-Верде (64-е) и Гвинеи (66-е). В последний раз сборная России поднималась в рейтинге ФИФА в июле этого года.