Спорт
 

Сборная России продолжила падение в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу заняла 64-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации в четверг, 14 сентября.

Россияне с 558 очками опустились на две позиции в списке лучших команд мира, обновив личный антирекорд. Худшим результатом сборной России до этого было 63-е место в июньском рейтинге.

Национальная команда расположилась ниже сборных Алжира (63-е место), Китая (62-е), Ямайки (61-е) и Панамы (60-е). Украинцы занимают в рейтинге 24-ю строчку.

Возглавляют список лучших команд немцы (1606 очков). На втором месте идет сборная Бразилии (1590), на третьем — Португалии (1386). Кроме них, в топ-10 вошли команды Аргентины, Бельгии, Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.

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