Мутко решил свозить сборную России заграницу перед домашним ЧМ

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что сборная России по футболу может провести заграничный сбор перед стартом домашнего чемпионата мира-2018. Его слова приводит ТАСС.

«Система подготовки, скорее всего, будет взята из опыта Кубка конфедераций, а потом в положенные сроки вернемся», — заявил Мутко.

Ранее стало известно, что россияне проведут товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании. Встреча с аргентинцами пройдет 11 ноября, с испанцами — 14-го. Оба матча состоятся в России.

Перед Кубком конфедераций сборная России проводила сбор в австрийском Нойштифте, после чего вернулась в страну. На турнире россияне не сумели выйти из группы, проиграв в двух встречах из трех.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.