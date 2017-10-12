Сборная Франции поживет в подмосковной Истре во время ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу во время чемпионата мира 2018 года в России будет проживать в подмосковной Истре. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, выбор отеля связан с удобным расположением Истры по отношению к аэропорту Шереметьево и близостью к Москве, так как матчей в столице будет проводиться больше, чем в других городах-организаторах ЧМ-2018. Гостиница находится в тихом и спокойном месте, поэтому ничто не будет отвлекать футболистов от работы во время турнира.

В Hilton Garden Inn Moscow New Riga доступны бар, тренажерный зал, спа-салон и бассейн. Самый дешевый номер стоит 75 евро. Сайт Booking.com сообщает, что на время чемпионата мира все номера в отеле выкупили французские болельщики.

Ранее сообщалось, что сборная Исландии во время чемпионата мира будет базироваться в Геленджике. «Отель выглядит не хуже обители скандинавских богов Вальгаллы. А футбольные боги заслуживают самого лучшего», — отметило издание The Reykjavik Grapevine.

В отборочном турнире сборная Франции заняла первое место в группе А и получила прямую путевку на мундиаль. Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 декабря в Кремле. Французы не сыграют с Россией в групповом этапе, так как обе команды будут находиться в первой корзине.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.