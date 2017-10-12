Геленджикский отель для исландских футболистов уподобили Вальгалле

Сборная Исландии во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в Геленджике. Об этом сообщает The Reykjavik Grapevine.

По информации издания, Федерация футбола Исландии определилась с отелем, в котором собирается разместиться национальная команда. Исландцев привлекла курортная инфраструктура Геленджика и интерьеры гостиницы.

«Отель выглядит не хуже обители скандинавских богов Вальгаллы. А футбольные боги заслуживают самого лучшего», — пишет издание.

Сборная Исландии стала победителем европейской отборочной группы I и впервые в истории вышла на чемпионат мира.

В 2016 году исландцы дебютировали в основном турнире чемпионата Европы и дошли до четвертьфинала Евро, обыграв в 1/8 финала англичан со счетом 2:1. Через девять месяцев после успешного выступления национальной команды на ЧЕ в Исландии был установлен рекорд рождаемости.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.