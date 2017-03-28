В Исландии через девять месяцев после Евро-2016 зафиксирован рекорд рождаемости

В Исландии через девять месяцев после выступления национальной футбольной команды на чемпионате Европы 2016 года установлен рекорд рождаемости. Об этом в своем Twitter сообщил Питер Асгьер — доктор, работающий в одной из клиник Рейкьявика.

Конкретных цифр он не привел.

Население островного государства по состоянию на 2013 год составляло 323 тысячи человек.

Летом прошлого года сборная Исландии впервые в истории выступила в финальной части чемпионата Европы. На турнире, проходившем во Франции с 10 июня по 10 июля, островитяне сумели выйти из группы, сыграв вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (1:1), а также обыграв Австрию (2:1). В 1/8 финала команда под руководством Ларса Лагербека была сильнее Англии (2:1), а в четвертьфинале потерпела поражение от французов (2:5).